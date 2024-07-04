استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر بمكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية قبرص الصديقة لدى الكويت مايكل مافروس.



وأثناء اللقاء رحب الشيخ عذبي الناصر بالسفير، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين الكويت وجمهورية قبرص الصديقة، وبحثا أطر تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد. وفي نهاية اللقاء شكر السفير القبرصي مايكل مافروس المحافظ على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بسياسة الكويت الخارجية المتوازنة، وبدورها الرائد في المجال الإنساني العالمي وعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل العمل على تطويرها للأفضل دائما.