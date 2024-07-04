باهي أحمد



أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرار جديد يهدف إلى التسهيل على أصحاب الأعمال، وذلك عن طريق السماح بدمج الأنشطة التجارية المكملة للأنشطة الرئيسية، تفعيلا للمادة 14 من قانون الشركات الذي ينظم عملية منح التراخيص التجارية في البلاد. وجاء في القرار الذي تم اعتماده بناء على اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية خلال الفترة الماضية، أنه سيتم السماح بدمج الأنشطة في نفس الموقع، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثير النشاط المكمل على النشاط الرئيسي للترخيص التجاري. وتشمل الأنشطة الجديدة التي تم إدراجها ضمن القائمة المكملة للأنشطة الرئيسية، الحلويات مع نشاط البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات، والمعاهد الصحية للرجال أو السيدات أو الأطفال مع نشاط بيع المؤكولات الخفيفة، مطعم مع نشاط البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل التكاليف على رواد الأعمال، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم الشركات المحلية.