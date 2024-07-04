أعلنت «مجموعة MBC» تعاونها مع قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم لإنتاج الموسم الثامن المرتقب من برنامج تلفزيون الواقع الشهير «توب شيف» «Top Chef» بنسخته العربية.



ويجسد الموسم الجديد، الذي يجري إنتاجه حاليا استعدادا لعرضه على قناة MBC في وقت لاحق من هذا العام، مسارا إبداعيا مختلفا يهدف إلى دمج عملية المنافسة في إعداد أعرق الأطباق والوجبات وفنون الطهو مع أحدث المرافق والتقنيات وأكثرها تطورا وحداثة وتتناغما مع المتطلبات البيئية والاستدامة.



وتعود فكرة النسخة الأصلية من برنامج «توب شيف» - «Top Chef» إلى شركة برافو Bravo في الولايات المتحدة، حيث يركز البرنامج الواقعي على تصاعد وتيرة المنافسة بين مجموعة من الطهاة في تحضير أطباق ووجبات متنوعة الأنماط والأصول والمصادر، وذلك تحت متابعة مباشرة من لجنة تحكيم تضم طهاة محترفين وشخصيات بارزة في قطاع الصناعات الغذائية، مع استبعاد متسابق واحد أو أكثر في نهاية المنافسات التي تتضمنها كل حلقة.



من جانبها قامت «مجموعة MBC» بإنتاج النسخة العربية من البرنامج لعدة مواسم متعاقبة، وذلك في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية، فيما تحتضن منطقة نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية الموسم الأحدث من البرنامج، والذي من المتوقع أن يكون أكثرها إثارة وتشويقا وتنافسا. وتتميز كل حلقة بتحديات مثيرة صممت لتعزيز مهارات الطهاة والارتقاء بها إلى الحد الأقصى. كما يشهد هذا الموسم استحضارا لفكرة المعسكر التدريبي، فضلا عن استضافات خاصة لمجموعة من الحكام والضيوف الإقليميين والعالميين منهم مدراء أشهر المطاعم العالمية الحائزة على علامة نجمة ميشلان الأرقى في عالم المطاعم، ما يمنح المسابقة مزيدا من الإثارة والجودة ورفع وتيرة المنافسة إلى آفاق أرحب.