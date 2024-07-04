استكمالا لدورها الريادي في دعم وتنمية المجتمع المحلي، وخصوصا رعاية وتمكين الشباب، أطلقت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، برنامجها التدريبي الصيفي لطلبة المرحلة الثانوية. هذا البرنامج يأتي ضمن مشاركتها الفعالة في الموسم الثاني من مبادرة «واعد» لتطوير مهارات الشباب، التي تستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاما، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.



وفي إطار مساهمتها في برنامج «واعد»، ستقوم Ooredoo باستضافة مجموعة من الطلبة المشتركين في البرنامج في مقر الشركة الرئيسي، برج Ooredoo، لاستكمال التدريب الصيفي الممتد على مدار شهر كامل، والذي انطلق يوم أمس بمحاضرات وجولات ابتدائية وتعريفية.



تساهم Ooredoo في مبادرة «واعد» كجزء من التزامها برعاية وتمكين الشباب الكويتي، وهو أحد الأركان الأساسية في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية، حيث نظمت الشركة فعاليات برنامج التدريب الصيفي وطورت محتواه التعليمي بهدف إعداد الطلبة المهتمين بمجال الاتصالات من هؤلاء الشباب ليبدأوا مسيرة مهنية ناجحة، مدعومين بمعرفة تقنية متقدمة، من خلال التدريبات الصيفية الميدانية. هذه التدريبات ستمكنهم من اكتساب خبرة عملية، وصقل مواهبهم، وتنمية مهارات مهنية جديدة. ووفقا لالتزامها بدعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035، تواصل Ooredoo الكويت مساهمتها في المبادرات التعليمية والتمكين المجتمعي، مؤكدة دور القطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة لتنمية ودعم الشباب الكويتي، مما يسهم في التنمية المستدامة للبلاد.