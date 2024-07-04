في إطار التعاون الدائم بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن، قام البنك التجاري الكويتي بترتيب زيارة لمحافظة حولي، حيث استقبل محافظ حولي علي الأصفر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح ونائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع. وجاءت هذه الزيارة في إطار الترتيبات التي يقوم بها البنك التجاري لتقديم الدعم والمساندة والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع، ومنها محافظة حولي، حيث تطرق النقاش إلى برنامج البنك الاجتماعي مع محافظة حولي والدعم الذي يقدمه البنك للأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والخيرية والإنسانية التي سيقوم البنك برعايتها بالتعاون مع محافظة حولي، والموجهة لخدمة قاطني المحافظة، حيث أشاد محافظ حولي بالدور الاجتماعي البارز للبنك التجاري وبرامجه الموجهة لخدمة جميع فئات المجتمع.



بدوره، قال الشيخ أحمد دعيج الصباح خلال اللقاء إن البنك التجاري يسعى دائما إلى توطيد أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ويطمح إلى دمج جهوده مع جهود محافظات الكويت ومنها محافظة حولي لتقديم كل سبل الرعاية والمساندة الكفيلة بدعم الفعاليات الاجتماعية والخدمية والتعليمية والثقافية المناسبة لقاطني مناطق المحافظة بما يتماشى مع جهود البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية كونه جزءا من نسيج المجتمع الكويتي.



من جانبها، قالت أماني الورع، إن الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك، مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع، ومثمنة دور القائمين على إعداد وتنظيم البرامج الاجتماعية التي تغطي الفعاليات المختلفة لمحافظة حولي.