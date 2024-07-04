وقعت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) والجامعة الأمريكية في واشنطن اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين المؤسستين.



وبموجب المذكرة، تلتزم الجامعتان باستكشاف المبادرات الأكاديمية التعاونية، وتحدد الاتفاقية إطارا للبرامج المشتركة والمساعي البحثية والمبادرات التعليمية الأخرى، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز الفرص التعليمية للطلبة، وتساهم في تقدم المعرفة على نطاق عالمي.



وأكدت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة روضة عواد أن تعاون الجامعتين يوّفر فرصا لتوسيع الآفاق الأكاديمية والثقافية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما يتيح طرح وجهات نظر متنوعة وأفكار مبتكرة، مبينة أن هذه الشراكة تعزز التزام الجامعة الأمريكية في الكويت بتفاعل الطلبة مع التجارب التعليمية المختلفة، ما يعكس القيم الأساسية لتعليم الفنون الحرة في الكويت.



تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة الأمريكية في الكويت والجامعة الأمريكية في واشنطن قيمهما المشتركة المتمثلة في التميز الأكاديمي والتنوع والشمولية، كما تهدف كلتا المؤسستين إلى تمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ليساهموا في تقدم المجتمع ومواجهة التحديات العالمية الملحة من خلال تسخير خبرات المؤسستين ومواردهما الجماعية.