

وجدت دراسة واعدة أن نهجا جديدا لعلاج السرطان المبكر يعرف باسم العلاج الإشعاعي (RLT) يحد من خطر تطور ورم الغدد الصم العصبية المتقدم، وكذلك الوفاة.



وقدمت نتائج التجربة السريرية التي أجراها علماء في مركز Sunnybrook للعلوم الصحية وجامعة تورنتو أول دليل على أن RLT ساعد على الحد من تطور أورام الغدد الصم العصبية العدوانية من الدرجتين الثانية والثالثة في الجهاز الهضمي عند تطبيقه في المراحل المبكرة للمرض بعد تشخيص المريض. وتبين أن العلاج يطيل متوسط مدة «البقاء على قيد الحياة بدون تقدم المرض» من حوالي 8.5 إلى 22.8 شهرا.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، سيمرون سينغ: «هذه الدراسة الأولى التي تظهر فعالية RLT كعلاج «الخط الأول» للسرطان المتقدم غير القابل للشفاء، أو أي سرطان آخر. وتعد هذه التجربة رائدة، ليس فقط للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الصم العصبية، لكن لجميع مرضى السرطان، لآثارها على ممارسة علاج السرطان على نطاق واسع».



ووصف سينغ RLT بأنه «يغير قواعد اللعبة» في علاج السرطان، حيث يتم تطبيقه عن طريق الجراحة أو الأدوية أو الإشعاع. وأضاف أنه «على الرغم من أنه إشعاعي من الناحية التقنية، إلا أنه يعطى عن طريق العلاج الكيميائي عبر الدم حتى يصل إلى الموقع الدقيق للورم».



ويتضمن RLT حقن النظائر المشعة (في هذه الحالة عقار lutathera) من خلال الوريد. وتستهدف هذه الطريقة مستقبلات محددة للخلايا السرطانية، ما يوفر إشعاعا دقيقا لقتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»