القاهرة ـ خديجة حمودة وهالة عمران

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.



كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.



وأكد أيضا أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة، وموجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.



هذا، وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.

وأدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولي أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.



وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار، تلاه نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل م.كامل الوزير، أعقبه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر.



ثم أدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط اليمين الدستورية، أعقبها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت، ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، ووزير الموارد المائية والري م.هاني سويلم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت.



كما أدت د.منال عوض اليمين الدستورية وزيرة للتنمية المحلية، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير السياحة والآثار شريف عطية، ووزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي، ووزير التموين والتجارة الداخلية د.شريف فاروق، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير الأوقاف د.أسامة الأزهري، ووزير الطيران المدني د.سامح الحفني، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.شريف الشربيني، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق السيد.



كما أدى م.محمد إبراهيم شيمي اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب، ووزير العمل محمد جبران عبدالحليم، ووزير الثقافة د.أحمد فؤاد عبدالسلام، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.محمد أحمد عبداللطيف، ووزير البترول والثروة المعدنية م.كريم بدوي.



وعقب أداء اليمين الدستورية في قصر الاتحادية توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة.



كما أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية. بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بالدكتور محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد، أعقبه د.أحمد الأنصاري محافظا للفيوم، وأدى خالد شعيب اليمين الدستورية محافظا لمطروح، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، ومحافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، ومحافظ بني سويف د.محمد هاني غنيم، ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد، ومحافظ شمال سيناء د.خالد مجاور، ومحافظ القاهرة د.إبراهيم رواش، ومحافظ الغربية أشرف الجندي، ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق عبدالمغني، كما أدى عبدالفتاح نورالدين سراج اليمين الدستورية محافظا لسوهاج، ومحافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة، ومحافظ أسيوط هشام أبوالنصر، ومحافظ الإسماعيلية أكرم جلال، ومحافظ كفر الشيخ علاء عبدالمعطي، ومحافظ جنوب سيناء خالد بكري، ومحافظ أسوان إسماعيل كمال، ومحافظ الشرقية حازم الأشموني، ومحافظ قنا خالد عبدالعال، ومحافظ بورسعيد محب حبشي، ومحافظ السويس طارق الشاذلي، ومحافظ الجيزة عادل النجار، ومحافظ المنيا عماد كدواني، ومحافظ القليوبية أيمن إبراهيم عطية، ومحافظ دمياط أيمن الشهابي، ومحافظة البحيرة جاكلين عازر.

وفي سياق متصل ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

- الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، مديرا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.