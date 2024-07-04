كثفت إسرائيل قصفها وغاراتها العنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة مع استمرار القتال في الشمال خصوصا، مما أوقع مزيدا من القتلى والجرحى، بينما أقر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي بأن الجيش يخوض حربا «طويلة الأمد» في غزة، فيما تواصل فرار آلاف الفلسطينيين من الجنوب إثر أمر بالإخلاء يثير مخاوف من عملية جديدة واسعة النطاق في المنطقة تعمق الأزمة الإنسانية الحادة.



وتواصلت حركة النزوح من المناطق الشرقية في رفح وخان يونس جنوب القطاع مع فرار العائلات بحثا عن ملجأ بين الأنقاض والدمار، وفي ظل شح الماء ونقص الغذاء مع استمرار القصف والمعارك.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن أمر الإخلاء الإسرائيلي الجديد الذي يشمل منطقة مساحتها 117 كيلومترا مربعا، أي ثلث القطاع، هو «الأشمل منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي»، محذرا من ان «المدنيين الفلسطينيين في غزة غارقون في هاوية من المعاناة».



من جهتها، قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ إن الحرب على غزة أطلقت دوامة من البؤس الإنساني انهار فيها نظام الصحة العامة وتعطل نظام التعليم ما يهدد الأجيال القادمة.



وشددت كاخ في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط على أن التخطيط الطموح لإعادة الإعمار في غزة يتطلب تمويلا سخيا، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه السلطة الفلسطينية في القطاع لتنفيذ عملية التعافي.



وأوضحت أن إعادة الإعمار في غزة تعني بناء أو تجديد المزيد من المساكن الدائمة واستعادة أنظمة الصحة والصرف الصحي وإعادة تأهيل المدارس ودعم نحو 17 ألف طفل باتوا يتيمين بسبب الحرب.



وفي غضون ذلك، وصلت ارتدادات حرب غزة إلى شمال إسرائيل على ما يبدو، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع عملية طعن في مدينة كرمئيل شمال مدينة عكا، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، وتحييد المهاجم.



وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن «عملية طعن يشتبه بأنها عملية إرهابية» في مركز تجاري في مدينة كرميئيل، وتحدثت في البداية عن إصابة شخصين بجروح.



وأضافت الشرطة «تم شل حركة المشتبه به منفذ الهجوم في مكان الحادث، وأكد مسؤولون طبيون وفاته». وقالت الإذاعة العامة في تل أبيب ان منفذ الهجوم يحمل الجنسية الإسرائيلية.



ولاحقا، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل أحد المصابين الاثنين في عملية الطعن.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل منفذ العملية الواقع في قرية نحف لهدمه، كما اعتقلت جميع أفراد عائلته.