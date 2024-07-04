نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت فيه إلى ان الرئيس جو بايدن ألمح لأحد مناصريه بأنه قد ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية بعد تضاؤل فرصه. ووفقا للصحيفة الاميركية فقد اقر بايدن لأول مرة بصعوبة إقناعه الجمهور بعد المناظرة مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مستشار للرئيس الأميركي قوله ان بايدن يدرك جيدا التحدي السياسي الذي يواجهه.



جاء ذلك في وقت تصاعد قلق معسكر الديموقراطيين على الحالة الصحية للرئيس بايدن، مع طرح شخصيات بارزة تساؤلات علنية في هذا الصدد. وكتب البرلماني الديموقراطي ممثل ولاية تكساس لويد دوغيت في بيان لوسائل الإعلام الأميركية «آمل أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب. أدعوه بكل احترام للقيام بذلك».



وأضاف «يجب ألا يسلمنا الرئيس إلى ترامب عام 2024».



من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركــــي الســابقــــة الديموقراطية نانســـي بيلوسي أنه من «المشروع» التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن بعد المناظرة.



وقالت بيلوسي التي لاتزال تحظى بنفوذ واسع داخل حزبها، على قناة «إم إس إن بي سي» الاميركية «أعتقد انه من المشروع أن نتساءل ما إذا كان هذا فصلا فقط ام انها حالة دائمة»، في إشارة إلى المناظرة التي خاضها مؤخرا جو بايدن في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.



بدوره، قال عضو مجلس النواب مايك كويغلي، وهو ديموقراطي عن إيلينوي، لشبكة «سي.إن.إن» الأميركية «علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن انها لم تكن مجرد ليلة مروعة».



وردا على هذه التعليقات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن بايدن «يعرف كيف ينهض مجددا»، مستبعدة خضوع سيد البيت الأبيض الذي خلص تقرير طبيبه في فبراير الماضي إلى تمتعه بالأهلية لممارسة الحكم، لأي اختبار ذهني. وأعلن البيت الأبيض أيضا عن مؤتمر صحافي سيعقده بايدن في الأسبوع المقبل خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.



وشددت جان-بيار على أن بايدن مر بـ«أمسية سيئة» خلال مناظرته مع ترامب، لكنها اشارت مجددا إلى أنه كان يعاني من نزلة برد، لافتة إلى أنها لم تشهد سابقا نوبات جمود مماثلة للرئيس.



وفي سياق متصل، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنها «فخورة» بترشحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب «نائبة الرئيس».



وتعليقا على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاما) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحل محله هاريس (59 عاما)، قالت نائبة الرئيس لشبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية «أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن»، مشددة على أن «جو بايدن هو مرشحنا. لقد هزمنا ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى».



في هذه الاثناء، أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية ان 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون ان الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر المقبل مع مرشح آخر غير جو بايدن ما عزز قلق الديموقراطيين بشكل إضافي.



ونال ترامب 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة بآخر استطلاع مماثل أجري في ابريل الماضي.



وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع افضل حيث نالت 45% مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.



اما الرئيس جو بايدن نفسه فقد عزا سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت مع ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددا على أن «هذا ليس عذرا، بل تفسير».



وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرعين ديموقراطيين قرب واشنطن إنه «لم يكن أمرا ذكيا جدا أن أكون قد سافرت حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة».



في المقابل، أرجأ القاضي خوان ميرتشان الذي يرأس محاكمة ترامب في قضية جنائية في نيويورك إصدار الحكم بحقه حتى 18 سبتمبر المقبل، وذلك غداة قرار للمحكمة العليا وسع نطاق حصانة الرئيس الأميركي السابق.



وجاء في قرار القاضي أن «موعد إصدار الحكم في 11يوليو قد ألغي» و«أرجئ إلى 18 سبتمبر 2024 إذا كان ذلك لا يزال ضروريا»، أي قبل ستة أسابيع تقريبا من موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في 5 نوفمبر المقبل.