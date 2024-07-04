في إطار الجهود المستمرة لإضفاء مزيد من الراحة إلى تجربة العملاء المصرفية، أعلن بنك برقان عن تدشين خدمة المدفوعات الفورية «ومض» عبر تطبيقه على الموبايل، حيث تسمح هذه الخدمة التي طورتها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، للعملاء بإرسال وتلقي وطلب التحويلات المالية بطريقة سهلة وسلسة وآمنة. ويأتي إطلاق بنك برقان لخدمة «ومض» ضمن استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي والتزامه بتوجيهات بنك الكويت المركزي لتقليل المعاملات النقدية وتشجيع الاعتماد على الخدمات الرقمية. ومن أبرز ما تتميز به خدمة «ومض»، كوسيلة مثالية لإرسال واستقبال الأموال، أنها تختصر خطوات تحويل الأموال واستقباله، إذ لا تتطلب سوى إدخال رقم الهاتف المحمول للعميل دون الحاجة إلى تعبئة حقول كثيرة بمعلومات تشمل رقم حسابه ورقم الـ IBAN وغيرها مثلما يحصل عند التحويل من حساب بنكي لآخر. وللاستفادة من الخدمة المتوافرة على مدار الساعة لتلقي وإرسال وطلب التحويلات المالية، يتوجب على العملاء تفعيل الخدمة وربطها مع حساب بنكي نشط. وتبلغ الحدود اليومية للخدمة 3000 دينار، والشهرية 20000 دينار، في حين يبلغ الحد الأعلى لكل معاملة 1000 دينار.



وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال براك المطر، مدير عام نظم المعلومات في بنك برقان: يعتبر إرسال واستقبال الأموال حاجة يومية بالغة الأهمية بغض النظر عن حجم المعاملات. ولتلبية متطلبات العملاء في إجراء تلك العمليات بسهولة وسلاسة، كان بنك برقان من أوائل البنوك التي تبنت خدمة ومض المبتكرة من قبل شركة كي نت، لجعل عملية إرسال الأموال رقميا سهلة تماما مثل سهولة إرسال رسالة نصية. تمثل خدمة المدفوعات الفورية (ومض) علامة فارقة في نشر الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء الكويت، وامتثالا لتوجيهات البنك المركزي الداعمة للتحول الرقمي، والتي يساهم فيها بنك برقان بكل فخر وفاعلية.