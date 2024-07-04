أعلن بنك وربة عن إغلاق فترة طرح صكوك شركة اراد للتطوير بنجاح إقليمي وعالمي بقيمة 400 مليون دولار، حيث تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار أول ومدير اكتتاب أساسي في هذا الإصدار إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، شركة كامكو للاستثمار، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة، مصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد.



وقد حظي الإصدار الذي تم البدء باستقبال طلبات الاشتراك عليه في يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 وأغلق في اليوم نفسه، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في السوق، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات 1.4 مليار دولار أميركي، 3.5 أضعاف حجم الإصدار.



وقال البنك في بيان له ان هذا الإصدار يعتبر الشريحة الثانية لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي لشركة أراد والذي تبلغ قيمته مليار دولار وستكون هذه الصكوك مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن، وسوق ناسداك دبي.



وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: نجحنا بإغلاق طرح الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهانا على صوابية تطلعات البنك الاستراتيجية ومساهماته الفاعلة، النجاح الباهر في إنجاز هذا الإصدار لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك.



وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخرا. كما لفت الثويني أن نهج بنك وربة يتمحور على استمرارية مكانته كلاعب أساسي في الأسواق المالية لسنوات مديدة مقبلة والتركيز على نمو البنك وتوسعاته حيث تصبو إدارة بنك وربة إلى إيصال خدمات المصرف إلى المستثمرين المؤسساتيين والأفراد من خلال الالتزام بالأخلاقيات المصرفية المهنية والابتكار الدائم في استراتيجية بنك وربة.