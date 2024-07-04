أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين بالسحب الشهري والأسبوعي، عن أرصدة العملاء في شهر يونيو وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 التي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام، حيث حصل في السحب الشهري كل من كوثر عيسى حسين أسيري، حسان علي حسين سبتي على جائزة السحب بقيمة 5000 دينار لكل منهما، وحصل في السحب الأسبوعي كل من تامر محمد سليمان الحصري، رشا أحمد عبد الشلبي، تغريد أحمد محمد خضر، خالد صنيتان شعار المطيري، مريم جمال سفر المؤمن على جائزة بقيمة 1000 دينار لكل منهم، بينما حصل كل من سيد مبارك سيد الهي سيد إسماعيل، محمد خلف ديج، حميد هليل علي المهندي، عبدالكريم محمد عبدالرحمن، تهاني محمد خالد الباتل، أحمد محمد السيد أحمد يوسف، هياء حمود رديني العازمي على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك. والجدير بالذكر أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول 3 أشهر من فتح الحساب، ويتوقع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الـ 3 الأولى، علما أن العوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.