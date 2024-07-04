قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، إن الصين تتفوق على باقي دول العالم في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي وبفارق كبير.



وأوضحت المنظمة في تقرير صدر أمس، أن الصين تمتلك عدد براءات اختراع في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي - مثل روبوتات الدردشات - أكثر 6 مرات مقارنة بالولايات المتحدة، حسبما نقلته وكالة «رويترز».



إذ بلغ عدد الابتكارات التي سجلتها الصين في هذا المجال بين عامي 2014 و2023 أكثر من 38 ألفا، مقابل تسجيل الولايات المتحدة 6.276 ألف براءة اختراع خلال الفترة نفسها.



وأضافت المنظمة أن عدد طلبات تسجيل براءات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم بلغ أكثر من 50 ألفا على مدار العقد الماضي، وأن ربع هذا العدد تم تسجيله في 2023 فقط.



وأشار كريستوفر هاريسون محلل براءات الاختراع في المنظمة في تصريحات صحافية، إلى أن البراءات الصينية المسجلة تغطي مجالات متنوعة وواسعة النطاق، مثل القيادة الآلية، والنشر، وإدارة الوثائق.



وأفاد التقرير بأن كوريا الجنوبية حلت في المركز الثالث بعد أميركا، تليها اليابان، ثم الهند التي تشهد أعلى وتيرة للنمو في عدد براءات الذكاء الاصطناعي التوليدي.