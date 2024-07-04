مبيعات قياسية في 2023 و2024 بزيادة سنوية ملحوظة

شعبية علامة «شيري» تتجاوز 14 مليون عميل حول العالم



شهدت شركة شيري نموا مذهلا على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. في عام 2023 وصلت مبيعاتها الإجمالية إلى 1.881.316 وحدة، بزيادة سنوية بلغت 52.6%. وفي الأشهر الأولى من عام 2024 تجاوزت المبيعات الإجمالية 900.209 وحدة، محققة نموا سنويا بنسبة 51%. هذه الأرقام تعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها علامة شيري عالميا، حيث تخدم الآن أكثر من 14 مليون عميل حول العالم.



لمدة 21 عاما متتالية، حافظت شيري على مكانتها كأكبر مصدر للسيارات بين العلامات التجارية الصينية. يعكس هذا الإنجاز الجودة العالية والتفوق التكنولوجي الذي تتمتع به شيري، فضلا عن فهمها العميق لتفضيلات الأسواق العالمية وإستراتيجيتها المبتكرة. منذ تأسيسها عام 1997، ظلت مجموعة شيري تتقدم بخطى ثابتة، محققة رؤى إستراتيجية مبتكرة وجودة منتجات فائقة. وكانت شيري، أول علامة تجارية صينية تتجاوز مبيعاتها مليون وحدة وتقود التوسع الدولي، مما يبرز قدرتها التنافسية القوية في السوق العالمية والتزامها بتقديم منتجات عالية الجودة.



التميز في الجودة



احتلت علامة شيري المرتبة الأولى في فئة السيارات ضمن تصنيف BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2023، الذي أصدرته غوغل وكانتر. كما حازت شيري المرتبة الأولى بين العلامات التجارية المحلية الصينية، حيث تصدر طراز Tiggo 4 فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة في دراسة الجودة الأولية (IQS) لعام 2023 لشركة J.D. Power في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تميزت طرازات شيري مثل Tiggo 7 وTiggo 8 في فئاتها المختلفة، محققة مراكز متقدمة في دراسات الأداء والتنفيذ والتصميم (APEAL) لعام 2023 لشركة J.D. Power في الصين.



في عام 2024 واصلت شيري تعزيز إستراتيجيتها العالمية، مما زاد من تأثير علامتها التجارية على مستوى العالم. في معرض بكين الدولي للسيارات الأخير، كان جناح شيري الأكثر جذبا للانتباه، حيث استقطب 3000 زائر دولي. وتقوم علامة شيري على مبادئ أساسية هي: «التكنولوجيا، الاستدامة، العائلة، والرفقة». وبتطوير مستمر لمجموعة منتجاتها، قدمت شيري نماذج رائدة مثل Tiggo 8 Pro Max، Tiggo 7 Pro Max، وArrizo 8. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شيري مجال السيارات الجديدة للطاقة مثل Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid وTiggo 7 Pro Plug-in Hybrid، مما أسس تخطيطا شاملا يجمع بين السيارات الجديدة للطاقة والسيارات التي تعمل بالوقود، ما دفع المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة.



تواصل شيري التزامها بالابتكار التكنولوجي، ما أدى إلى سلسلة من الابتكارات الرائدة. العلامة التجارية QPower هي حل شامل للطاقة يغطي أشكال الطاقة الرئيسية مثل الوقود والهجين والكهربائي النقي والهيدروجين. تتميز بمزايا مثل «القوة والسرعة»، «الكفاءة والاستدامة»، و«الطاقة العالية والذكاء»، مما يلبي احتياجات المستخدمين من حيث أداء الطاقة، النطاق، الشحن السريع، والسلامة الشاملة. الجدير بالذكر أن تقنية TGDI لشيري فازت بجائزة أفضل 10 محركات بالصين. وفي الكويت جرب عدد متزايد من المستخدمين أداء وكفاءة الوقود لمحركات 1.6 TGDI و2.0 TGDI، ما يظهر التزام شيري بتقديم منتجات مبتكرة وفعالة للسوق.



شراكة ناجحة مع صناعات الغانم



كانت شيري أول علامة تجارية صينية للسيارات تدخل السوق الكويتي، وقد اكتسبت الثقة في السوق الكويتي منذ عام 2007. على مدى السنوات الـ 3 الماضية، ساهم إطلاق سلسلة Tiggo Pro والشراكة مع صناعات الغانم في تعزيز سمعة شيري من خلال تقديم سيارات ذو جودة عالية، حيث يستخدم الآن أكثر من 7000 عميل في الكويت سيارات شيري.



في عام 2024، ومع احتفال شيري بعامها الثالث من الشراكة مع صناعات الغانم، أحد أبرز وكلاء السيارات في الكويت، يستعد الطرفان لزيادة الاستثمارات في علامة شيري التجارية. ويتضمن ذلك تعزيز العروض الموسمية، وتحسين تجربة العملاء. تشمل المبادرات الرئيسية تقديم نموذج Tiggo 9 الجديد في الربع الأخير من عام 2024 وإطلاق فوائد المستخدمين لمجموعة Tiggo والأنشطة الجماعية. هدفهم المشترك هو وضع شيري كعلامة السيارات الصينية الرائدة في الكويت.



وتعد «صناعات الغانم» إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي، حيث تغطي أعمالها في مجال السيارات العديد من العلامات التجارية بما في ذلك فورد، شيفروليه، شيري، كاديلاك، هوند، واكسييد باعتبارها المجموعة الأولى في مجال السيارات في الكويت والمعروفة بخدماتها الاستثنائية، تهدف الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لصناعات الغانم مع شيري إلى تعزيز تأثير علامة شيري التجارية في السوق الكويتي.