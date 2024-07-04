فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل لتحقيق النزاهة والشفافية في المجتمع

عبدالعزيز الفضلي

أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة إلى جانب سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء، وذلك لمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة.

وقال الوزير العدواني في بيان صحافي أمس الأربعاء إن ذلك يأتي تفعيلا لتوصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث تمت إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة وسحب المعادلة.

وشدد على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون وعلى أنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

كما اعتمد الوزير العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي بإحالة شهادات علمية ما فوق الثانوية العامة إلى النيابة العامة لتقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وأكد التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة وأن إحالة هذه الشهادات المخالفة إلى النيابة العامة تعتبر مرحلة أولى ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة حتى يتم القضاء كليا على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم.

وأشار إلى أهمية ضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية مما يؤثر إيجابا على سوق العمل والاقتصاد الوطني.