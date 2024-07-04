بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لولاية رئاسية جديدة،



متمنيا سموه للرئيس الغزواني كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس لوكاشينكو موفور الصحة والعافية ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.