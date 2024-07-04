مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن ضوابط خطة التوظيف الجديدة الصادرة طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاحتياجات الوظيفية، ستطبق على المواطنين المرشحين للتوظيف اعتبارا من الترشيحات التي تمت يوم الإثنين الموافق 24 يونيو الماضي.



وأوضحت أنه بناء على ذلك فإن على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال جميع الإجراءات والمسوغات الخاصة بالتعيين خلال (30) يوم عمل من تاريخ إعلانه بالترشيح وإلا سقط حقه في الترشيح للجهة، لافتة إلى عدم احتساب الإجازات والعطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية ضمن مهلة الـ 30 يوما.



وكشفت عن أن الخطة لن تطبق بأثر رجعي على المواطنين المرشحين الذين سبق ترشيحهم للتوظيف مرتين ورفضوا، وطبقا لذلك فإن المرشح الذي سبق ورفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين لن يسقط حقه في الدور الذي وصل إليه بنظام التوظيف المركزي ولن يعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة.



وأفادت المصادر بأن المرة الأولى للمرشح ستحسب إذا كان ضمن المرشحين في ترشيحات الاثنين 24 يونيو الماضي، على أن يطبق هذا البند أي يعاد المرشح إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة بعد رفضه الفرصة الثانية لجهة حكومية أخرى، ويستثنى من هذا البند المرشحون المرفوضون من الجهة الحكومية المرشحين عليها، ففي هذه الحالة لن تحسب على المواطن المرشح فقدانه إحدى فرصتي الترشح المسموح بهما.