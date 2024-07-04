ثامر السليم

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان أمس الأربعاء أهمية مخرجات جامعة الكويت من الخريجين ومساهمتهم الكبيرة في تقدم البلاد ورفع مستوى التنمية وبناء المجتمع وتطوير الاقتصاد الكويتي.

وقالت الوزيرة المشعان في كلمتها بافتتاح معرض التصميم الهندسي الـ46 في كلية الهندسة والبترول إن دولة الكويت تقدم دعمها الدائم للكوادر الوطنية لتعزيز تقدم البلاد وازدهارها.

وذكرت أن المعرض الذي تقيمه الكلية منذ عام 1966 يضخ شبابا مؤهلين لسوق العمل في مختلف المجالات الهندسية ويمثل فرصة قيمة لعرض مهارات المهندسين والمهندسات وأحدث التطورات بمجال التصميم الهندسي.

وشددت على أهمية إبراز ودعم الابتكارات الهندسية ما من شأنه المساهمة في تعزيز هذا القطاع وتحفيز المحترفين لتحقيق مزيد من التقدم والتطور في البلاد. ولفتت إلى أن دعم المؤسسات الحكومية لهذا المعرض يعكس الاهتمام بتطوير القطاع الهندسي وتعزيز دور الابتكار والإبداع في هذا المجال. وأشارت إلى مسيرتها الجامعية في الكلية ومشاركتها بمشاريع التخرج الهندسية التي حفزتها على الانخراط بالمزيد من النشاطات الفعالة والشغف بالإسهام بتطوير المجتمع.

ودعت الطلبة والخريجين إلى التسلح بالخبرات العلمية والهندسية والفنية العالية لاكتساب مهارات تسهم في بناء جيل واع يحقق التنمية لاسيما أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة للتحصيل العلمي والمنافسة في سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز خطة الكويت 2035.

وتوجهت الوزيرة المشعان بالشكر لإدارة الجامعة ممثلة بمدير الجامعة بالتكليف د. نواف المطيري على الجهود الحثيثة لرفع أداء الجامعة والحرص على تميزها، مثمنة جهود كل العاملين في كلية الهندسة والبترول. يذكر أن كلية الهندسة والبترول تنظم معرض التصميم الهندسي الـ46 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة 279 مهندسا ومهندسة من مختلف التخصصات في الكلية وبـ 69 مشروعا هندسيا.