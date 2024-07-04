محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



كذّب «فلاش ميموري» قدمه مواطن في ملف قضية حملت عنوان خيانة أمانة نفي وافد قيامه بتسلمه مبلغ 15 ألف دينار.



وفي التفاصيل، تقدم مواطن من مواليد 1973 ببلاغ اتهم فيه وافدا بتسلم مبلغ 15 ألف دينار بقصد تحويله الى تاجر من نفس جنسية الوافد يعمل في استيراد المركبات، وقدم في ملف القضية «فلاش ميموري» يوثق قيام المدعى عليه بتسلم المبلغ المذكور. وأضاف مصدر: قام رجال مباحث ميدان حولي باستدعاء المتهم، وبمواجهته بما ذكره المبلغ نفى بشكل قاطع تستلم المبلغ. وعليه، تمت مواجهته بالتصوير الذي وثق الواقعة، ما دعاه الى الإقرار بتسلم المبلغ، وانه سلمه الى تاجر السيارات في موطنه.



من جهة أخرى، أسفر تدخل مواطن عن إحباط محاولة شخصين مجهولين سلب وافدين يعملان لديه في جاخور بمنطقة بر رحية. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد 1989 قال في افادته إن وافدين يعملان في جاخور حضر إليهما قبل 3 أيام شخصان زعما أنهما من رجال المباحث، وطلبا تفتيشهما، لكنهما رفضا، وأول من أمس وخلال تواجده داخل الجاخور أبلغه الوافدان بأن الشخصين أنفسهما حضرا وكررا طلبهما، وعلى الفور خرج إليهما، وما ان شاهدا المواطن حتى فرا هاربين.