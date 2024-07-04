قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن قيمة «اقتصاد الفضاء» في دول المجلس تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار موزعة على مختلف القطاعات، مؤكدا أن دول الخليج تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاع الفضاء واستقطاب الخبرات والقيادة العالمية لتحقيق خططها الوطنية الطموحة.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أمس الأول، أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي الذي يعقد في المنامة لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الوزاري «القسم الخليجي» تحت عنوان (الفضاء كعامل تغيير في الديبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة)، وذلك باستضافة مملكة البحرين.



وعبر الأمين العام عن فخره وتقديره لما حققه رواد الفضاء بدول المجلس من إنجازات ومنهم هزاع المنصوري وسلطان النيادي من دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذان كانت لهما مساهمات كبيرة من خلال بعثتيهما إلى محطة الفضاء الدولية. وكذلك ريانة برناوي وعلي القرني من المملكة العربية السعودية اللذين ساهما في مهمتهما الأخيرة إلى محطة الفضاء الدولية في استكشاف الفضاء وخدمة البحث العلمي.