توفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم «تشايناتاون» الهوليوودي الشهير الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، عن 89 عاما، وفق وكيلة أعماله كاري ماكلور.



وقالت ماكلور في بيان إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي الإثنين الفائت «بسلام في منزله محاطا بعائلته المحبة».



ووضع تاون نفسه واحدا ضمن الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعرف أيضا بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة «ميشن إيمباسيبل».



كما وضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما ومن بين هذه الأفلام: «بوني أند كلايد» و«ذي غادفاذر».



وبفضل حبكته المعقدة وحواراته العميقة والقاتمة وموضوعاته الجريئة، بات سيناريو «تشايناتاون» من السيناريوهات المهمة في مدارس السينما.



وككاتب سيناريو، تعاون تاون مع توم كروز في فيلم «دايز أوف ثاندر» الذي صدر عام 1990، وجدد الثنائي هذا التعاون في أول جزأين من «ميشن إيمباسيبل».