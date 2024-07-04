بداح العنزي



أوصت لجنة حولي خلال اجتماعها برئاسة ناصر الجدعان بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطوير منتزه السالمية البوليفارد. وقال الجدعان إن اللجنة وافقت على إعادة تخصيص مواقع مشروع الإدارة العامة لدوريات النجدة ومشروع الإدارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة الزهراء قطعة (7). وأضاف أن اللجنة أعادت إلى الجهــاز التنفيــذي اقتــراح العضـــو د. حسن كمال بشأن إنشاء مطبات مبطئات سرعة على الشارع الجانبي لطريق الملك عبدالعزيز لمخاطبة كل من المرور والأشغال لتحديث الرد. وأحالت اللجنة كتاب أصحاب العلاقة بشأن زحزحة موقع محول كهربائي قبل الإنشاء بمنطقة مشرف. وذكر الجدعان أن اللجنة رفضت الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص أرض بمحافظة حولي لإنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان، كما أحالت اللجنة الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية بشأن أرض فضاء غير مستغلة في السالمية إلى الجهاز التنفيذي للدراسة. وذكر أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو ناصرالجدعان، بشأن استحداث مدخل فرعي مقابل منطقة الرميثية وذلك لمخاطبة هيئة الطرق والمرور، كما رفضت اللجنة طلب المدرسة الهندية القومية الخاصة نقل مقر المدرسة من منطقة السالمية قطعة (12) قسيمة 11 الى قطعة 10 قسيمة 28.