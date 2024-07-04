

بيروت ـ اتحاد درويش



تابعت اللجنة النيابية للشؤون الخارجية لقاءاتها مع السفراء والبعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية، والتي بدأتها قبل فترة بهدف تقديم عرض مفصل عما تتعرض له القرى الحدودية من اعتداءات إسرائيلية ألحقت الأضرار بقطاعات واسعة طالت كل مرافق الحياة فيها.



وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة: «اللقاء مع أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان من سفراء ورؤساء البعثات وممثلين عن سفارات الدول العربية والإسلامية كان مميزا. وجرى خلال اللقاء تقديم تقرير مفصل حول الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الذي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس الجنوب، إضافة إلى وزارات الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية، والهدف من وراء هذا التقرير توثيق حجم الدمار الهائل الذي لحق بقرى الجنوب والإضاءة على معاناة الأهالي الذي نزح الكثير منهم، وبقي قسم كبير في مناطق الجنوب وتوزع جزء آخر على مناطق تعتبر أكثر أمانا».



وأوضح علامة «أن الدمار في القرى التي تتعرض للقصف طال البنى التحتية إضافة إلى التدمير الكبير الذي لحق بالمنازل كما المدارس وما تعرض له الطلاب من أذى منذ بداية الحرب».



وأشار إلى التحضيرات التي تقوم بها وزارة الصحة «لمواكبة كل ما يجري، ومواجهة أي طارئ لناحية تجهيز المستشفيات وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة. وتم عرض واقع القطاع الزراعي والاضرار التي لحقت به جراء استخدام إسرائيل القنابل الفوسفورية المحظور استخدامها دوليا، فضلا عن المساحات الواسعة من المزروعات التي تضررت بفعل هذه القنابل والتي تقدر بـ 12 ألف هكتار، أي بين 1600هكتار تضررت بفعل الحرائق، والتي تؤسس لأضرار ستطول مدتها وتحتاج إلى إعادة تأهيل».



وأشار إلى أنه جرى الاستماع الى مداخلات بعض السفراء العرب، «وهم مشكورون لما أبدوه من كامل الدعم للوضع في لبنان ومساعدته في مجالات عدة، على أمل أن تنتهي هذه الحرب في وقت قريب».



وأشار علامة إلى أنه جرى التداول باقتراحات تتعلق بالتواصل مع البرلمانات الدولية والعربية من أجل تقديم التقارير المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية بغية مناقشتها، للتدليل على حجم الأضرار التي من شأنها دعم موقف لبنان واظهار مدى الإجرام الذي يقع عليه والذي تتسبب به إسرائيل.



وتحدث عن لقاءات للجنة مع سفراء أوروبا وكندا وأميركا وانجلترا، وبعض المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والاجتماعي في جنوب لبنان.