أعلنت الإدارة العامة للجمارك تدشين التطويرات الخاصة لخدمات الربط الإلكتروني مع جمارك المملكة العربية السعودية بما يضمن التبادل اللحظي للمعلومات والمستندات الإلكترونية لحركة البضائع بين الطرفين للإرساليات عن طريق المنافذ البرية وعبر خدمات ربط إلكترونية متطورة ووفق أحدث التقنيات، ومن خلال البنية التحتية للربط الشبكي من خلال الشبكة الخليجية الموحدة. وقالت في بيان صادر عنها ان الربط جاء عقب التنسيق بين الهيئة العامة للضريبة والزكاة والجمارك على مستوى تبادل المعلومات وربط إلكتروني متكامل. وأكدت ان تطبيقات الربط الإلكتروني تم تحديثها باتباع أفضل الممارسات وجعل السرعة والمرونة أمرا طبيعيا وفق أعلى المعايير الدولية وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية وترجمة استراتيجياتها.



من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان ان «الربط» يأتي في سياق استراتيجية الجمارك نحو التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات سواء مع قطاعات الدولة أو الربط الإلكتروني مع دول الجوار، تماشيا مع المبادرات التي تبناها مجلس التنسيق الكويتي- السعودي في اجتماعه الثاني الذي عقد في الكويت



3 يونيو 2024، والتي من ضمنها مبادرات لجنة التنسيق في مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة.