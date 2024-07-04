بحثت حكومة طالبان أمس مع الولايات المتحدة عملية «تبادل» أفغان مسجونين في غوانتانامو بأميركيين اثنين محتجزين في أفغانستان، وفق ما أعلن متحدث باسم السلطات في كابول.



ولم يكشف المتحدث ذبيح الله مجاهد عن هوية السجينين الأميركيين. وكانت حركة طالبان قد اعتقلت في سبتمبر امرأة أميركية مع آخرين من العاملين في منظمة غير حكومية دولية، في حين أن العامل في المجال الإنساني الأميركي راين كوربيت محتجز منذ عام 2022 في أفغانستان.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي: «من المفترض أن نتمكن من تحرير مواطنينا في عملية تبادل، لأن المواطنين الأميركيين مهمان بالنسبة لهم، مثلما الأفغان مهمون بالنسبة لنا».



وجرت مباحثات حول تبادل الأسرى مع مسؤولين أميركيين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في قطر، وفق المتحدث.

واختتم الاثنين المؤتمر الدولي في قطر الذي ضم ممثلين للأمم المتحدة وسلطات طالبان ومبعوثين خاصين إلى أفغانستان.



وأوضح المتحدث أن «مواطنين أميركيين معتقلان في أفغانستان»، مضيفا ان الولايات المتحدة تعتقل أفغانا ولاسيما في سجن غوانتانامو على جزيرة كوبا.



وأضاف: «بحثنا معهم في إطلاق سراحهم (الولايات المتحدة). يجب قبول شروط أفغانستان».