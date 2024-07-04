

أعادت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) فتح معابرها مع مناطق سيطرة النظام أمام المسافرين والحركة التجارية، بعد يومين من إغلاقها.



وقالت مصادر لموقع تلفزيون سورية إن «قرار قسد بفتح المعابر جاء بعد ضغوط من قبل القوات الروسية التي عقدت اجتماعا، مساء أمس الاول، مع مسؤولين في قسم العلاقات العسكرية بقسد، وذلك في مطار القامشلي بريف الحسكة».



وأشارت المصادر إلى أن «روسيا طالبت قسد بعدم التعامل بردود الفعل مع التطورات السياسية في المنطقة وعدم التصعيد وضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين قسد والنظام في مناطق شمال شرقي سورية تحت إشراف روسيا».