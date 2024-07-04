برعاية وحضور آمر القوة البرية اللواء الركن خالد علي زايد، نفذت القوة البرية ممثلة بقوة واجب صباح المشتركة، ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل العرض النهائي لتمرين «الرقة» المشترك بالذخيرة الحية، والذي عقد خلال الفترة من 1 حتى 3 يوليو 2024، حيث تضمن التمرين تنفيذ عملية صد وشل حركة المتسللين داخل المياه الإقليمية.

ويهدف التمرين الى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين قوة واجب صباح والإدارة العامة لخفر السواحل وتعزيز مفهوم العمل المشترك.

حضر التمرين الوكيل المساعد لقطاع أمن الحدود بوزارة الداخلية اللواء مجبل فهد بن شوق ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري مبارك علي يوسف.