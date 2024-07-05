إذا كنت من مشجعي المنتخب الألماني فلا تخش عليه اليوم، وإذا كنت من محبي الـ «تيكي تاكا» الإسبانية فلا تقلق عليهم كثيرا، فإذن من سيفوز في موقعة ملعب «إم اتش بي أرينا» في مدينة شتوتغارت إذا كان كلاهما قادرا على التأهل للمربع الذهبي؟ حقيقة يصعب الإجابة على مثل هذا السؤال «الفيزيائي» العميق بانتظار مواجهة دامية نتمنى أن تطول، وإذا وصلت إلى ركلات الترجيح «فأحلى وأحلى»، فمثل هذه المباريات لا تتكرر إلا نادرا وعلينا الاستمتاع بكل تفاصيلها، خذ من الألمان العزيمة والأهداف الجميلة، وخذ من الإسبان اللمسة والتمريرة.



٭ هل صحيح إن المباراة الأخرى ستكون بين فرنسا والبرتغال، يبدو ان كأس أوروبا عجلت بإقامة المباراة النهائية اليوم بدلا من الاحد 14 الجاري، ويستحق حقيقة من يخرج منتصرا الليلة أن يتوج بكأس ثانية غير كأس البطولة، وباعتقادنا ان المتابعين يتمنون احتساب ركلة جزاء يتصدى لها كريستيانو رونالدو على غرار ما حدث في المباراة الماضية مع سلوفينيا، رونالدو وجوده مهم جدا، ولكن إذا تحرك برناردو سيلفا تحركت البرتغال كلها.



٭ «شخبار» البرازيل، بانتظارها مواجهة كبرى مع اوروغواي في ربع نهائي كوبا أميركا في الرابعة صباح الأحد المقبل، البرازيليون هم الأكثر في الأندية الاوروبية، بل انهم من أسباب تفوق أنديتها الكبيرة، والبرازيلي «اللي ما يلعب مع ريال مدريد وبرشلونة مو برازيلي»، وفي بطولة اليورو الحالية، فالبرتغالي بيبي اكبر لاعب في البطولة (41 عاما) برازيلي، وحصل على الجنسية البرتغالية، ولعب لريال مدريد عدة مواسم، وفي إحدى المباريات كلفه مورينيو بمتابعة ميسي، وعندما خارت قواه من التعب «دهس» يده.