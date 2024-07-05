يـــــدرك النــــجم الإنجليزي فيل فودين أن ما يقدمه في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مع منتخب بلاده ليس هو نفسه الذي يقدمه مع مان سيتي خلال بقية العام.



وقال اللاعب الشاب (24 عاما): «أشعر بالأسف على مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت. في التدريبات يطلب منا أن نضغط وأن نتواجد في نصف ملعب (المنافس). أحيانا يجب أن يأتي ذلك من داخل اللاعبين أنفسهم أيضا».



وأردف: «علينا أن نكون قادة، وأشعر بأنه كان بإمكاننا في المباريات أن نتحد أكثر ونجد حلا. لقد تحدثنا أكثر عن ذلك وإذا تكرر الأمر مرة أخرى فيمكننا أن نجد حلا ونعدل من ضغطنا». ولا يخفي لاعب «السيتي» حقيقة أن اللاعبين «يجب أن يتحملوا اللوم»، ويدعو إلى التحلي بشيء من صفات القيادة في غرفة تبديل الملابس لإراحة المدرب، وقال «المدرب لديه حدود».