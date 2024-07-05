تتأهب منتخبات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 الجاري لخوض منافسات ربع نهائي البطولة، بقمة نارية تجمع منتخبي إسبانيا ضد ألمانيا مساء اليوم الجمعة في نهائي مبكر ومواجهة قوية تجمع فرنسا مع البرتغال.

تسجيل 100 هدف حتى الآن بمعدل 2.28 هدف في المباراة وبمعدل هدف كل 40 دقيقة



ألمانيا الأكثر تهديفا بـ 10 أهداف تليها إسبانيا بـ 9 وهولندا ثالثة بـ 7 أهداف



34 هدفا مبكرا بواقع 14 هدفا في ربع الساعة الأول و20 في الثانية



تسجيل 12 هدفا قاتلا وتحديدا بعد الدقيقة 90



البرتغال الأكثر استحواذا في المباريات بواقع 65.2%، متفوقة على ألمانيا الثانية بـ 62%



التركي أردا غولر بات ثالث مراهق يسجل ويصنع في نفس النسخة بعد روني ورونالدو



بات البرتغالي دييغو كوستا أول حارس يتصدى لثلاث ركلات في ركلات الترجيح



أصبح مدافع تركيا ميريح ديميرال صاحب أسرع هدف في تاريخ الأدوار الإقصائية بعد 57 ثانية



ديميرال بات أيضا صاحب ثاني أسرع هدف بعد الألباني نديم باجرامي بعد مرور 23 ثانية



شهدت البطولة الحالية 4 من أسرع 6 أهداف في تاريخ بطولات أوروبا.