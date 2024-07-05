غادر وفد منتخبنا الوطني للناشئين (تحت 17 عاما) في كرة القدم البلاد ظهر أمس إلى معسكره الخارجي في صربيا، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد د.منصور باشا.



وسينتظم «الأزرق الصغير» في معسكر تتخلله 3 مباريات ودية، وذلك استعدادا لتصفيات كأس آسيا للناشئين.



واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الكرواتي فيردو ميلين ومساعداه ميلوش بازيتش ومعاذ عيدان 28 لاعبا للقائمة، وهم: إبراهيم المنصور، صالح محمد، أحمد الشواف، عبدالرحمن محمد، زين العابدين معرفي، فواز الداود، عبدالله القرزعي، حمود الديحاني، عبدالله العيباني، عبدالرحمن السويدي، حمد السعيد، محمد الانصاري، أحمد طارق، محمد الملا، سليمان جمال، عبدالله الانصاري، عبدالرحمن الشعيب، عبدالوهاب المحطب، خالد السعيد، مسفر العدواني، مشعل الظفيري، بلال مبارك، إسماعيل خورشيد، ليث القلاف، مبارك العجمي، محمد العتيقي، محمد خورشيد، وعبدالعزيز دشتي.



وأسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السابعة إلى جانب أستراليا وإندونيسيا وجزر شمال ماريانا، علما بأن منافسات هذه المجموعة ستقام في الكويت خلال الفترة بين 19 و27 أكتوبر المقبل.