يسعى منتخبا كندا وفنزويلا إلى مواصلة عروضهما القوية في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) التي تستضيفها أميركا، وتستمر حتى 14 الجاري، وذلك عندما يلتقيان في الرابعة فجر السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، على ملعب «أيه تي آند تي» بمدينة اريلنجتون الأميركية.



وستكون هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع المنتخبين بعد أن التقيا في مواجهتين وديتين، الأولى في يونيو 2007 وانتهت بالتعادل 2-2، والأخرى في مايو 2010، وتعادلا أيضا 1-1.



ورغم خسارة كندا 0-2 أمام الأرجنتين في المباراة الافتتاحية فإنه سرعان ما استعاد توازنه بفوزه 1-0 على بيرو في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بدون أهداف مع تشيلي في الجولة الأخيرة، ليحصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.



وبات منتخب كندا ثالث منتخب يجتاز مرحلة المجموعات في ظهوره الأول بالبطولة وذلك بعد منتخبي المكسيك وهندوراس.



اما منتخب فنزويلا فتأهل إلى دور ربع النهائي في البطولة للمرة الثالثة خلال النسخ الـ4 الأخيرة، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة.



وافتتح المنتخب الفنزويلي، الذي مازال يتطلع للتتويج بلقبه الأول في كوبا أميركا، مشواره في المسابقة بالفوز 2-1 على الإكوادور، قبل أن يتغلب 1-0 و3-0 على المكسيك وجامايكا على الترتيب.



ويسعى منتخب فنزويلا لبلوغ المربع الذهبي في المسابقة للمرة الأولى منذ نسخة عام 2011 في الأرجنتين، التي حصل خلالها الفريق على المركز الرابع، كأفضل ترتيب في تاريخه بالبطولة.