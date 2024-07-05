لبّى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حلم طفل من مشجعي منتخب بلاده والتقاه قبل أسابيع من وفاته بعد إصابته بعدد من الأورام الخبيثة التي رجح فيها الأطباء عدم قدرته على الحياة لأكثر من شهر تقريبا.



والتقى رونالدو الطفل عوار شانك (4 سنوات) بعد مباراة سلوفينيا، واستمرت المقابلة 5 دقائق تحدث فيها «الدون» مع الطفل المريض الذي بدت عليه السعادة الشديدة رغم عدم قدرته على الحديث بسبب الأورام السرطانية التي يعاني منها وأبرزها الموجودة في المخ.



وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية: «أراد عوار الصغير حقا رؤية نجمه وهو على قيد الحياة مرة أخرى، وسنحت فرصة كبيرة في البطولة الأوروبية».



كما حضر مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز (50 عاما) وأعطى أوار توقيعه، كما حصل الطفل على بطاقات المباراة الأصلية الصفراء والحمراء من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.