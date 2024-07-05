عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا لبحث «سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني»، في وقت تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الـ 38 ألف قتيل، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي أكدت ارتفاع عدد المصابين إلى نحو 87445 إصابة منذ بدء الحرب.



إلى ذلك، أعلنت حركة حماس أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين والمصريين «بعض الأفكار» الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة. وأكدت إسرائيل أنها «تجري تقييما لملاحظات» حماس على الاتفاق الهادف إلى الإفراج عن الرهائن، على أن تبلغ ردها إلى الوسطاء. وتقود قطر الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر. وقال مصدر مسؤول في حركة حماس «تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني».



وجاء في بيان إسرائيلي أن «الوسطاء في شأن صفقة الرهائن نقلوا إلى فريق التفاوض ملاحظات حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. وتجري إسرائيل تقييما للملاحظات وستنقل ردها إلى الوسطاء».



وقال مصدر مطلع على المحادثات إن «القطريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، كانوا يتواصلون مع حماس وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية في محاولة لسد الفجوات المتبقية».



وكانت حماس ذكرت في بيان ان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل الى اتفاق «يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة».



إلى ذلك، أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، عن ان نحو 1.9 مليون شخص يعتقد أنهم نزحوا في غزة.



وقال من القدس للصحافيين في نيويورك وجنيف: «نقدر أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخليا مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى عشر مرات، للأسف، منذ أكتوبر». وأضاف موضحا هذه الزيادة «في السابق كنا نقدر أن هناك 1.7 (مليون)، لكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كان لدينا العملية في رفح والنزوح الإضافي هناك». وتابع: «ثم شهدنا أيضا عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس».



وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب.



من جهته، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من أنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.



وأضافت أن مجمع ناصر هو المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى في محافظتي خان يونس ورفح، وذلك بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة. وناشدت الوزارة كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.



سياسيا، انعقدت أمس أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.



وقال مندوب اليمن لدى الجامعة رياض العكبري في كلمته أمام الاجتماع إن «الحاجة تبدو ملحة للتحرك العاجل لمعاقبة وإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع الإمدادات الإغاثية واستخدام التجويع كسلاح حرب»، مؤكدا أن بلاده تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.



ودعا مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة السفير مهند العكلوك في كلمته إلى بدء العمل على تجميد مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس عدم التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وتهديده الأمن والسلم الدوليين. وقال العكلوك: «لقد أخرج الإرهاب الإسرائيلي الصهيوني الفلسطينيين من ديارهم حتى بلغ عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين من الشعب الفلسطيني في يومنا هذا ما يقرب من 9 ملايين» شخص.



وأشار إلى أن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كليا أو جزئيا خلال الأشهر الـ 9 الماضية بلغ 608 مساجد إلى جانب 3 كنائس بالإضافة إلى سقوط أكثر من 136 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومدفون تحت الركام 70% منهم أطفالا ونساء.



يأتي هذا الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب فلسطين وأيدته الدول العربية في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين.



ورأس وفد الكويت في الاجتماع نائب المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية المستشار عبدالعزيز العجمي وضم الوفد سكرتير ثان بدر المهيلب.

الجامعة العربية تُطالب بإيقاف فوري لجرائم الاحتلال في غزة

القاهرة ـ كونا: جدد مجلس جامعة الدول العربية مطالبته المجتمع الدولي بضرورة التدخل للتوصل إلى إيقاف فوري لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، محذرا من خطورة استمرار ممارساته في الأراضي الفلسطينية على السلم والأمن الإقليميين والعالميين.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي كلف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم الوفاء بالتزاماته التي كانت شرط قبول عضويته في الأمم المتحدة.

وأعاد المجلس في الاجتماع، الذي دعت إليه فلسطين، التأكيد على دعم كل ما تتخذه مصر من إجراءات وسياسات للدفاع عن أمنها القومي الذي هو «جزء أساسي من الأمن القومي العربي» ومواجهة تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة وضرورة منع تصفية القضية الفلسطينية.

وحذر المجلس من استمرار ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ورفضه الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاف إطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على الاحتلال لحمله على إيقاف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة البحرين الصادر في مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

واستنكر المجلس «عرقلة بريطانيا مجرى العدالة الدولية» والتسبب في إبطاء إنصاف الضحايا من خلال طلبها السماح بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة جنسية الاحتلال الإسرائيلي، محملا بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

ودان المجلس اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على جنوبي لبنان، مؤكدا ضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم نوايا الاحتلال عن شن حرب واسعة على لبنان وحمله على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا وإيقاف الخروقات السيادة لبنان برا وجوا وبحرا.

كما طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من الأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

إسرائيل تشر عن 3 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة

أ.ف.پ: أضفت إسرائيل شرعية على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال.

وقالت المنظمة، في بيان، إن مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق «على توسيع المستوطنات في قلب الضفة الغربية وإضفاء شرعية على ثلاث بؤر استيطانية، هي: محانيه غادي، وجفعات حنان، وكيديم عرافا»، موضحة أن هذه البؤر «أحياء تابعة لمستوطنات قائمة».

واضافت منظمة «السلام الآن» أن مجلس التخطيط الاعلى وافق على 5295 وحدة استيطانية، وعلقت على ذلك بالقول ان «حكومتنا تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر التسبب بضرر لا يمكن إصلاحه».

واعتبرت المنظمة ان «حكومة الضم هذه تقوض في شكل خطير امن ومستقبل الاسرائيليين والفلسطينيين، وكلفة انعدام الوعي ستدفعها الاجيال المقبلة. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل فوات الاوان».

وأقيمت عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، اضافة إلى المستوطنات التي سمحت بها السلطات الاسرائيلية.

وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية وفق الامم المتحدة.

ويقيم نحو 490 الف اسرائيلي في الضفة الغربية داخل مستوطنات وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.