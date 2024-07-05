كرّم محافظ حولي علي سالم الأصفر الطلبة الفائقين والحاصلين على المراكز الأولى من خريجي المدارس الثانوية العامة في مناطق المحافظة، وذلك في ديوان عام المحافظة بحضور مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة حولي التعليمية د.ماجد العلي والطلبة الفائقين وأولياء أمورهم.



وأعرب الأصفر عن سعادته بأبنائه وبناته الذين حرصوا كل الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة والسعي الحثيث طوال العام الدراسي لينالوا هذا التفوق والتميز الدراسي، معبرا عن خالص تقديره للمتفوقين وأولياء أمورهم، واصفا إياهم بالمستقبل الواعد لجهودهم الدؤوبة والتي توجت بالتفوق والحصول على المراكز الأولى في مدارس محافظة حولي.