أكد كل من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.بدر عبدالعاطي على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تم أمس الخميس بينهما، حيث جدد الوزير اليحيا التهنئة في مستهل الاتصال للوزير عبدالعاطي بمناسبة توليه منصبه وزيرا للخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطلعه للعمل المشترك نحو تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات.



كما تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى المشتركة حيالها.



من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض الصداقة التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي وبحث الخطوات المتخذة في إطار تعزيز التقدم المنشود بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.



كما تم مناقشة عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.