بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الـ 248 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب شرقي فنزويلا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة وللممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.