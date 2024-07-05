ثمّنت لجنة التعريف بالإسلام جهود الأمانة العامة للأوقاف في دعم مشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي تخصصه اللجنة لضيوف الكويت من الجاليات، ويأتي هذا التبرع استمرارا لدعمها كل مشاريع اللجنة داخل الكويت.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد باللجنة محمد الكندري إن اللجنة تلقت دعما من الأمانة العامة الأوقاف لتغطية تكاليف 57 دورة خلال عام 2023، مبينا أن دعم الأمانة شمل تعليم 400 دارس ودارسة بفصول اللجنة الدراسية، وذلك بمختلف أفرعها بمحافظات الكويت الست.



وأكد أن الأمانة تحرص من خلال هذا الدعم، وبالتعاون مع لجنة التعريف بالإسلام، على نشر اللغة العربية بين ضيوف الكويت غير الناطقين بها وإتاحة الفرصة لتعليمها لكل الشرائح، موضحا أن تعليم اللغة العربية يشمل مختلف الجنسيات غير الناطقة بها.