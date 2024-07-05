بدأت «نماء الخيرية» في جمعية الإصلاح الاجتماعي تنفيذ مصرف «العشيات» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والمتمثلة في إدارة الصناديق الخاصة لمصرف العشيات، تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف واستفاد منه 7192 أسرة، نحو 46329 مستفيدا.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التسويق الإلكتروني عبدالعزيز الإبراهيم إن المشروع عبارة عن صرف مواد غذائية يتم شراؤها بواسطة البطاقة الممغنطة من خلال إحدى الأسواق المركزية التي لها أفرع منتشرة في الكويت، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من مصرف «العشيات» هي الأسر التي لها ملف لدى نماء الخيرية.



وأوضح الإبراهيم أن الأسر المستفيدة من المشروع هي الأسرة المستفيدة من المساعدات الشهرية، وهم نحو 7192 أسرة، حوالي 46329 مستفيدا.