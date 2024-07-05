قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن ضرورة تخصيص مساحات لمواقف السيارات في خيطان قطعة 4 والذي سيبحثه المجلس البلدي في جلسة الاثنين المقبل.



وتضمن الاقتراح التالي:



تلقينا العديد من الشكاوى بخصوص استغلال السيارات والباصات والشاحنات للشوارع المحيطة بمدرسة هاجر المتوسطة بنات في خيطان قطعة 4 كأماكن لمواقف السيارات، بل وصل الأمر الى صعود بعض هذه المركبات على الأرصفة، الأمر الذي يؤدي الى تشويه المنظر العام، كما تم استغلال مواقف مستوصف خيطان الجنوبي الكائن خلف تلك المدرسة مواقف للسيارات أيضا، مما يؤدي الى عدم توافر أماكن لسيارات المراجعين من المرضى.



وهذه المشكلة في الحقيقة ذات شقين، فهي من ناحية تشير الى عدم وجود ساحات بديلة وقريبة تصلح لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، مما يضطر أصحابها الى مخالفة القوانين المرورية والصعود على الأرصفة والانتظار في الأماكن غير المسموح فيها بالانتظار، وهذا هو الشق الثاني من المشكلة. لذا فإنني أقترح تخصيص ساحات في قطعة 4 بمنطقة خيطان تصلح مواقف للسيارات والباصات والشاحنات. التنسيق بين الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية لمخالفة أصحاب المركبات ورفع تلك المركبات في حال عدم التزامهم بالقوانين المرورية واستغلال الشوارع والأرصفة ومواقف مستوصف المنطقة مكانا للسيارات.