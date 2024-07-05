وقّع مركز الأبحاث والمنح العلمية بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» وجامعة العلوم بماليزيا «USM» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتعليم، خاصة في مجال الدراسات العلمية وتطوير الأبحاث، إذ يسعى هذا التعاون إلى توسيع نطاق المعرفة وإنشاء إطار للمبادرات البحثية المشتركة بين المؤسستين. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على استكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع البحثية وإنشاء منصة بحثية مشتركة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في الدراسات العليا، إضافة إلى الاستفادة من الموارد البحثية وتنظيم ورش العمل، كما تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات العالمية من خلال الجهود البحثية التعاونية. وقال مدير المركز د.إياد أبودوش، إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لمزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتعاون في مجالات علمية عديدة، كما ستساهم في تطوير الابتكار وتطوير الأثر الاجتماعي للأبحاث التي يقوم بها الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين، معربا عن حماسه لعقد هذه الاتفاقية. ويمثل التعاون بين الجامعة الأمريكية في الكويت وجامعة العلوم بماليزيا خطوة مهمة نحو الارتقاء بالبحث العلمي. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرة الخاصة بكل منهما، تهدف كلتا المؤسستين إلى تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي والمساهمة في تقدم المعرفة على نطاق عالمي.