ذكر الطبيب سيرغي أغابكين أن الأغذية لها تأثير مهم على الصحة، وبعضها يساهم في تحسين المناعة وإطالة العمر. وفي برنامج طبي قال الطبيب: «الكثير من خبراء التغذية يشيرون إلى فوائد المشمش، فثماره تحتوي على مواد مفيدة للصحة والبشرة والقلب والأمعاء، كما تساعد في إطالة العمر».



وأضاف: «عصيدة المشمش التي تصنع من الثمار المجففة أو الطازجة هي إحدى أكلات المطبخ الوطني في داغستان، وربما تكون أحد أسباب طول العمر لسكان مناطق القوقاز، طبيعة الغذاء والعديد من العوامل الأخرى، مثل النشاط البدني والطبيعة لها تأثيراتها على الصحة وطول العمر. نذكر المشمش لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة في الجسم وتقلل من التهابات الأنسجة، وتحسن عمليات التمثيل الغذائي».



ولفت الطبيب إلى أن المواد المفيدة للجسم توجد في بذور ثمار المشمش أيضا، وبعض السكان يطحنون هذه البذور ويضيفونها إلى عصيدة المشمش للحصول على فائدة مضاعفة.



ويشير العديد من خبراء الصحة أيضا إلى أن ثمار المشمش تحوي صبغات عضوية طبيعية، مثل الكاروتينات والفلافونويد والفينول، وهذه المواد تدعم منظومة المناعة في الجسم وتحمي من بعض أنواع السرطان.



المصدر: «فيستي»