مريم بندق



كشفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عن أن أهدافا عدة رئيسية يعكف رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان على تحقيقها خلال شهر يوليو الجاري، مبينة أن الهدف الأول يتعلق بإعلان دفعة ترشيحات الأسبوع المقبل من التربويين والأطباء والشهادات التخصصية، فيما يتعلق الهدف الثاني بمعالجة قضية المرفوضين من المهندسين في تخصصات «المدني والكهرباء والكيمياء» من وزارات التربية والصحة والإعلام والأوقاف.



وبينت المصادر أن الهدف الثالث يتعلق بتنفيذ ما تعهد به رسميا د.عصام الربيعان في تصريح منشور على موقع الديوان على منصة «إكس» في 24 يونيو الماضي ونص على ترشيح جميع المسجلين في فترات التوظيف السابقة والذين يبلغ عددهم 9700 مواطن منهم 2830 مهندسا و320 جامعيا في تخصص العلوم السياسية و1789 للدبلوم منهم 724 في تكنولوجيا التصنيع.



وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل 6300 طلب في الفترة الـ 87 للتوظيف منهم 180 من حاملي التخصصات الطبية، و1800 تربوي، و108 من الشهادات التخصصية بعدد إجمالي يبلغ 2088 والباقي 4212 طلبا لمواطنين جامعيين في مختلف التخصصات الأخرى فضلا عن الدبلوم والثانوي والشهادات أقل.



ولفتت إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسجلين المنتظرين فرصة عمل إلى 16000 من بينهم 11500 من حاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم، هذا، ويغلق باب تسجيل الراغبين في العمل الحكومي للفترة الـ 87 مساء اليوم الجمعة.