كعادتها السنوية وبرعاية وحضور محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم، قامت المحافظة بتكريم الطلبة الفائقين في المرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بحضور مدير عام منطقة مبارك الكبير التعلمية والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والمدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع ومديري مدارس الطلبة المتفوقين، حيث يأتي التكريم في سياق الدعم المستمر للتعليم في البلاد وتشجيعا للطلبة على مواصلة تفوقهم الدراسي خلال المرحلة المقبلة.



وأعرب المحافظ عن سعادته بأبنائه الطلبة الذين حرصوا على الجد والاجتهاد والمثابرة طوال العام الدراسي لينالوا هذا التفوق، متمنيا لهم الاستمرار في درب النجاح والحفاظ على مستواهم الدراسي وإثبات قدراتهم في مختلف المجالات العلمية والعملية لتحقيق طموحاتهم وخدمة بلدهم في المستقبل القريب.



كما شكر الجميع بالحضور والمشاركة وخاصة البنك التجاري على دعمهم المستمر في شتى المجالات والداعم الرئيسي لمناسبات عدة تقيمها محافظة مبارك الكبير.