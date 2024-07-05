أكد المستشار في الديوان الأميري ورئيس المجلس الأعلى للشباب العرب الأسبق الشيخ فيصل الحمود ضرورة الاهتمام بالشباب وتذليل أي صعوبات تواجههم من أجل تطوير وتعزيز قدراتهم الإبداعية ومواهبهم باعتبارهم ركيزة البناء والتغيير في المجتمعات، مشيرا إلى أن الكويت توليهم الاهتمام الأكبر لدعمهم على كل المستويات.



جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ فيصل الحمود أمس الخميس بمناسبة احتفال الكويت والدول العربية بيوم الشباب العربي الذي يصادف يوم 5 الجاري، حيث قدم بهذه المناسبة التهنئة للشباب العربي عامة والكويتي خاصة.



ولفت الشيخ فيصل الحمود إلى أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تعيشها الأوطان العربية لابد أن يكون للشباب الدور الفاعل بل الأساس في هذه المرحلة بالتسلح بالعلم والمعرفة التي تمكنهم من مواجهة تحديات العصر.



وبين أن العلم الرصين يمد الشباب بالقدرات اللازمة لتحقيق الأهداف السامية التي يقودون بها بلدانهم لتكون في مصاف الدول المتقدمة، حاثا على ضرورة تكاتف جميع الجهات في كل الدول العربية لاستثمار طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم وإيجاد حلول لحاجاتهم.



وشدد الحمود كذلك على ضرورة إزالة المعوقات والتحديات التي تقف أمامهم ومناقشة البرامج التي من شأنها دعم القطاع الشبابي واستيعاب الشباب بشكل كامل مما يزيد من تفاعلهم وانخراطهم وإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.