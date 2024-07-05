الصلاة بالنقاب



ما مشروعية صلاة المرأة بنقابها؟



٭ ذكر ابن عبدالبر، رحمه الله، ان العلماء أجمعوا على ان المرأة لا تصلي منتقبة، وهذا بالطبع بعيدا عن الرجال.



لبس الحرير



ما حكم صلاة الرجل بلباس حرير؟



٭ الصلاة صحيحة، مع الإثم بلبس الحرير الذي هو محرم على الذكور، ان كان لغير عذر شرعي.



حذاء مصنوع من جلد خنزير



ما صحة الصلاة لو كان بحذاء مصنوع من جلد خنزير؟



٭ الأحوط تركه تجنبا للخلاف.



الطواف بالنعال



هل الحكم بمشروعية لبس النعال في الصلاة يشمل الطواف حول بيت الله والسعي بين الصفا والمروة؟



٭ نعم يشملهما، فلا بأس عند الطواف حول البيت والصلاة بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة بلبس النعال أو الحذاء.



التنبيه أثناء الصلاة



من أراد أن ينبه شخصا قريبا منه، وهو في الصلاة، فماذا يفعل؟



٭ له ان يفعل مثل ابن عمر رضي الله عنه، فعن عمرو بن دينار قال: مررت بابن عمر رضي الله عنه وهو يصلي فانتهرني بتسبيحة، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».



اللباس



هل تشترط طهارة الثياب في الصلاة، وهل الطهارة تتعلق بالملابس الداخلية أم الخارجية، وهل اللباس المتعلق بالصلاة يختلف من بلد لآخر؟



٭ نعم، طهارة الملابس أمر واجب، للصلاة وخارجها، وتكون لجميع الملابس التي على البدن وقت أداء الصلاة، ونعم، لكنه يشترك بأوصاف محددة وهي سترة العورة.



ستر العورة



ما المقصود بستر العورة؟



٭ المقصود به: 1 ـ الستر عن النظر مشاهدة للجسد، 2 ـ عدم وضوح معالم وحدود الجسد.



ومصطلح الستر وصف شامل لحفظ الجسد وليس فقط للإخفاء بلباس قد يكون ضيقا يحدد الجسد.