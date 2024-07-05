محمد الجلاهمة



كلّف رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء بالبحث عن سيدة مجهولة خدعت تاجر مجوهرات في الجهراء واستولت على 3 قطع ذهبية «مخمس» بأخرى مزيفة، فيما قدر التاجر، وهو أوروبي من أصول عربية، قيمة المسروقات بـ 2400 دينار، وقدم مقطع فيديو للسيدة خلال ارتكابها واقعة السرقة والخداع في التاسعة من مساء يوم الجمعة الماضي وسجلت قضية بتصنيف جنايات وبمسمى تقليد وتزييف مسكوكات ذهبية.



وفي التفاصيل، فإن المجني عليه وهو في العقد السادس ويعمل في محل بيع ذهب بالتجزئة لإحدى الشركات بمجمع راق في الجهراء، قال إن سيدة دخلت إلى المحل وطلبت الاطلاع على سبائك مخمس، وفوجئ بعد انصرافها بأنها استبدلت 3 ذهب مخمس أصلية بقطع أخرى مزيفة. هذا، وتم إخطار وكيل النائب العام الذي وجه بتسجيل قضية وتكليف المباحث بضبط السيدة.