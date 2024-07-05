أعلن سفير المجر في فرنسا أن مكعب روبيك، اللعبة الشهيرة التي ابتكرت قبل 50 عاما، سيكون شعار الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يشكل «مؤشرا إلى التعقيد الذي تتسم به القضايا الأوروبية والبراعة اللازمة لحلها».



ومع مكعباته الـ 27 التي تؤشر إلى الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، يعد المكعب الشهير جزءا من «الجانب البصري» للرئاسة المجرية التي بدأت تدرك أخيرا كيفية «تجسيد روح الابتكار وحل المشاكل»، على ما قال جورج هابسبورغ-لورين خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ.



وسنة 1974، اخترع المجري إرنو روبيك مكعب روبيك الذي بيعت نماذج منه في مختلف أنحاء العالم. وظهر المكعب أيضا في أفلام كثيرة، بدءا بالأعمال الوثائقية وصولا إلى الإنتاجات الهوليوودية.



كما أجريت مسابقات كثيرة مرتبطة به، إما احتفاء بمن يحله بأسرع وقت، أو من يظهر موهبة غير عادية في حله، أو في أطر أخرى شملت مثلا حل آخرين لغزه بأقدامهم أو نجاحهم في ذلك رغم كونهم مكفوفين، على ما قال إرنو روبيك في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مايو.