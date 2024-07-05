الله يفضح المنافقين



(أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)، هل يعتقد المنافقون الذين في قلوبهم شك ونفاق ان الله تعالى لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وانه لن يظهر حقدهم وكراهيتهم على للإسلام والمسلمين؟ لا بد ان يفضحهم ويكشف أمرهم، ومن صفات المنافقين كراهيتهم لكل خير، قال ابن تيمية: كمائن القلوب تظهر عند المحن والله يميز الصادق من الكاذب.



يلحنون الأقوال



(ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم)، يقول الله عز وجل: ولو شئنا يا محمد لأريناكهم بأشخاصهم فلعرفتهم بعلامات ظاهرة عليهم ولتعرفنهم فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم ونواياهم، والله لا تخفى عليه اعمال من أطاعه ومن عصاه وسيجازي كلا بما يستحق.



الابتلاء اختبار من الله



قال تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم)، ولنختبركم ـ أيها المؤمنون ـ بالجهاد لأعداء الله حتى يظهر أهل الجهاد منكم والصبر على قتال أعداء الله، ونختبر أقوالكم وأفعالكم، فيظهر الصادق منكم من الكاذب والخبيث من الطيب.



إذا عصيت الله تضر نفسك وتهلكها



(إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم)، نزلت الآية في اصحاب القليب، أي قليب بدر، وقال ابن عباس: وهم المطعمون يوم بدر، حيث ألقي قتلة المشركين في بئر، ان الذين جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول في الاسلام وخرجوا عن طاعة الرسول من بعد ما ظهر لهم صدقه وانه رسول الله بالحجج والآيات، لن يضروا دين الله شيئا وسيبطل ثواب اعمالهم التي عملوها في الدنيا ولأنهم لم يريدوا بها وجه الله تعالى.



الامتثال لأمر الله ورسوله



(يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)، ينادي الله عز وجل المؤمنين الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما ونهيهما ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء.



حكم الله



(إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم)، إن الذين أنكروا توحيد الله وصدوا الناس عن دينه ثم ماتوا على ذلك فلن يغفر الله لهم وسيعذبهم عقابا لهم على كفرهم ويفضحهم على رؤوس الأشهاد.



بشارة عظيمة بالنصر



(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم)، فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله ورسوله عن جهاد المشركين وتجبنوا عن قتالهم وتدعوهم الى الصلح والمسالمة وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم والله تعالى معكم بنصره وتأييده ولن ينقصكم الله ثواب أعمالكم.



الدنيا زائلة فانية



(إنما الحياة الدنيا لعب ولهو)، إنما الحياة الدنيا لعب وغرور وان تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بأداء أوامره واجتناب معاصيه يؤتكم ثواب أعمالكم ولا يسألكم اخراج اموالكم جميعها في الزكاة بل يسألكم إخراج بعضها، قال ابن كثير: أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا وانما فرض عليكم الصدقات من الأموال ومواساة لاخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم.



إخراج الضغن من النفوس



(إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم)، أي يسألكم أموالكم فيلح عليكم ويجهدكم تبخلوا بها ويمنعوه إياها ويظهر ما في قلوبكم من الحقد اذا طلب منكم ما تكرهون بذله، وذلك لأن الانسان جبل على حب المال.



(ألقيت هذه المحاضرة



في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)